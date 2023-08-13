Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту в воскресенье временно перекрыли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале по ситуации на переправе.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Минобороны в субботу заявило об атаке по Крымскому мосту со стороны Украины. ВСУ ударили по переправе модифицированной ракетой С-200.
После инцидента в очередях на Крымский мост перед пунктами досмотра с обеих сторон скопилось почти 1,3 тысячи автомобиля. Время ожидания составляло не менее двух часов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru