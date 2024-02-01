Движение поездов восстановили на участке серой ветки московского метро
Движение поездов бвло временно остановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве уточнили, что движение от «Серпуховской» до «Савёловской» было остановлено из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», - заключили в Дептрансе.
Ранее член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта Александр Морозов заявил, что метрополитен является элитарным транспортом, потому что он удобен только для жителей в радиусе до километра от этих станций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru