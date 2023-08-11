Движение поездов восстановили на участке серой ветки метро Москвы
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено и вводится в график.
Ранее в ведомстве заявили, что движение было остановлено на участке от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.
Ранее российская блогерша, участница многочисленных развлекательных телешоу Светлана Яковлева набросилась на парня в вагоне московского метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года
- США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена
- Телеграм: Наш поход на Луну и исход европейцев из Африки
- ЦБ описал сценарии деглобализации и эффекта домино для российской экономики
- Кадыров: России сейчас невыгодны мирные переговоры по Украине
- СМИ: Президент Польши заявил, что Россию можно остановить дешево
- Курс доллара превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года
- Движение поездов восстановили на участке серой ветки метро Москвы
- Фильм «Барби» провалился в Южной Корее
- Сальдо: На восстановление Чонгарского моста понадобится до двух месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru