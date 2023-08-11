Движение поездов восстановили на участке серой ветки метро Москвы

Ранее в ведомстве заявили, что движение было остановлено на участке от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее российская блогерша, участница многочисленных развлекательных телешоу Светлана Яковлева набросилась на парня в вагоне московского метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

