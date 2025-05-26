Движение поездов в Белгородской области после подрыва полотна восстановлено
Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, который был поврежден в результате взрыва, восстановлено. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Взрыв на путях в Новооскольском округе произошел в воскресенье, 25 мая - грузовой поезд наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами, передает RT. Повреждения получила контактная сеть железнодорожного пути. Люди не пострадали.
Задержка в движении поездов из-за происшествия составляла до 2,5 часа. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным администрации Юго-Восточной железной дороги, сейчас график движения поездов восстановлен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru