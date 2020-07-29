Движение поездов на «фиолетовой» ветке столичной подземки восстановлено
Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро – от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» восстановлено после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. Ранее стало известно, что оно было приостановлено «из-за человека на пути».
Кроме того, сообщалось, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Накануне стало известно, что рейды по проверке наличия у пассажиров защитных масок и перчаток проводят на всех станциях московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что выборочная проверка пассажиров не прекращалась с момента введения масочно-перчаточного режима, а вот в течение этой недели контроль охватывает 100% станций столичной подземки.
Напомним, режим обязательного ношения масок и перчаток в столице был введен с 12 мая. В случае отсутствия этих средств защиты пассажиру общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, напоминает телеканал 360.
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