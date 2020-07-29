Движение поездов на «фиолетовой» ветке столичной подземки восстановлено

Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро – от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» восстановлено после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. Ранее стало известно, что оно было приостановлено «из-за человека на пути».

Кроме того, сообщалось, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Анонимы «заминировали» все станции московского метро

Накануне стало известно, что рейды по проверке наличия у пассажиров защитных масок и перчаток проводят на всех станциях московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что выборочная проверка пассажиров не прекращалась с момента введения масочно-перчаточного режима, а вот в течение этой недели контроль охватывает 100% станций столичной подземки.

Напомним, режим обязательного ношения масок и перчаток в столице был введен с 12 мая. В случае отсутствия этих средств защиты пассажиру общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, напоминает телеканал 360.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:МоскваМетро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры