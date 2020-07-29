Движение поездов на «фиолетовой» ветке столичной подземки восстановлено

Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро – от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» восстановлено после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки. Ранее стало известно, что оно было приостановлено «из-за человека на пути».

Кроме того, сообщалось, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.