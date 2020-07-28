Анонимы «заминировали» все станции московского метро
Московские городские службы получили анонимные сообщения о минировании более 700 объектов 27 июля. Информация поступила по каналам экстренных служб, сообщил источник агентства «Интерфакс».
По его словам, оказались «заминированы» все станции метро, 350 торговых центров, а также более 120 медучреждений. Для их проверки проводилась выборочная эвакуация.
Массовая рассылка сообщений о заложенных бомбах началась в России в конце ноября 2019 года. Все они оказывались ложными. «Минирования» прекратили в период пандемии коронавируса и возобновились в Москве и Санкт-Петербурге в июне.
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