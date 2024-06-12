Движение поездов приостановили на участках МЦД-2 и МЦД-4

В сообщении говорится, что ограничения связаны с прохождением мощного грозового фронта, в результате чего на станции Москва-Товарная-Курская были повреждены элементы контактного провода.

«Приостановлено движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска, на МЦД-4 - в сторону Апрелевки», - уточнили в МЖД.

В ведомстве указали, что бригада энергетиков уже работает над устранением повреждений.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков, заявил, что дожди в Москве будут продолжаться до полудня пятницы, сообщает RT.

