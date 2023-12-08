Движение поездов по синей ветке метро Москвы возобновлено
Возобновлено движение поездов на юго-восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Сейчас идёт процесс восстановления графика, информирует Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.
Составы не ходили между станциями «Партизанская» и «Щёлковская». Перерыв в движении продолжался немногим менее часа. Одновременно «Щёлковская» закрывалась на вход.
По информации Дептранса, на данном участке шла проверка инфраструктуры. На это время были запущены компенсационные автобусы КМ. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», позже департамент назвал причиной сбоя отключение напряжения на контактном рельсе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru