Движение поездов на салатовой ветке столичного метро восстановлено
19 мая 202122:14
Движение поездов Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено после поднятия на платформу упавшего на пути человека.
Как сообщает Дептранс в своем телеграмм-канале на восстановление графика движения поездов потребуется время.
По данным «Интерфакса», пассажир упал с платформы на станции «Шипиловская». О состоянии человека не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru