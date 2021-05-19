Движение поездов на салатовой ветке столичного метро восстановлено

Движение поездов Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено после поднятия на платформу упавшего на пути человека.

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о судьбе метро в Челябинске и Красноярске

Как сообщает Дептранс в своем телеграмм-канале на восстановление графика движения поездов потребуется время.

По данным «Интерфакса», пассажир упал с платформы на станции «Шипиловская». О состоянии человека не сообщается.



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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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