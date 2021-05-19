Вице-премьер Хуснуллин рассказал о судьбе метро в Челябинске и Красноярске

Правительство России считает нецелесообразным новое строительство метро в городах-миллионниках, при этом уже начатые проекты будут завершены с минимальными затратами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу", - сказал Хуснуллин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он, в частности отметил, что уже начатые проекты строительства метро в Челябинске и Красноярске будут завершены с минимальными затратами.

«В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют... Например, Челябинск - он тоже был 92 млрд - первый подход к снаряду. То же самое по Красноярску: я считаю, что 100 млрд заявлена сумма достаточно большая, и мы найдем решение более дешевое, более оптимальное», - пообещал вице-премьер.

При этом Хуснуллин сообщил, что в Челябинске уже найден более дешевый вариант, предполагающий совмещение недостроенного метро с трамвайной сетью.

«Мы детально отработали этот проект с Челябинской областью. Метро много лет назад начали строить, стояла развилка: либо сейчас достроить, что очень дорого, либо его ликвидировать, что тоже дорого, около 10 млрд рублей. И мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев. У нас центральная часть города начинает работать, дальше мы выходим наружу и интегрируемся в трамвайную сеть», - рассказал Хуснуллин, добавив, что по каждому из городов будет «отдельное индивидуальное решение».



