Движение поездов на Киевском направлении остановили в Москве

Московский департамент транспорта в своём Telegram-канале сообщил об остановке движения поездов в столицу и из неё на Киевском направлении.

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В сообщении говорится, что движение в сторону дальнего Подмосковья через станцию «Бекасово-1» закрыто из-за остановки грузового состава по техническим причинам.

«Коллеги из МЖД принимают все меры для возобновления движения», - отметили в дептрансе.

Ранее в Санкт-Петербурге изменился график движения поездов на красной ветке подземки, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияМоскваОбщественный ТранспортМЖД
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