Движение по трассе М-11 в сторону Москвы перекрывали из-за ДТП
Движение по скоростной трассе М-11 «Нева» в сторону Москвы ограничивали из-за ДТП в районе деревни Мясной Бор Новгородской области, сообщило региональное Министерство транспорта.
Инцидент произошел на 551-м километре скоростной трассы. Спустя некоторое время движение восстановили. Автомобили проезжают по правой полосе.
Виновником ДТП стал водитель грузовика с полуприцепом. Он совершил наезд на дорожное ограждение. В результате столкновения автомобиль загорелся. Мужчина получил телесные повреждения.
В понедельник, 25 марта, автобус и грузовой автомобиль столкнулись на 45-м километре МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru