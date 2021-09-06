Движение по Сокольнической линии восстановлено
Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена после задымления на станции «Проспект Вернадского».
«Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Движение было остановлено от станции «Юго-Западной» до «Университета» из-за проверки состава поезда, в обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами. В связи с задымлением прошла эвакуация людей со станции «Проспект Вернадского».
Агентство РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что причиной эвакуации людей стало возгорание в вагоне поезда на станции «Проспект Вернадского».
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