Движение по Сокольнической линии восстановлено

Движение было остановлено от станции «Юго-Западной» до «Университета» из-за проверки состава поезда, в обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами. В связи с задымлением прошла эвакуация людей со станции «Проспект Вернадского».

Агентство РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что причиной эвакуации людей стало возгорание в вагоне поезда на станции «Проспект Вернадского».

