Движение по Сокольнической линии восстановлено

Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена после задымления на станции «Проспект Вернадского».

«Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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Движение было остановлено от станции «Юго-Западной» до «Университета» из-за проверки состава поезда, в обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами. В связи с задымлением прошла эвакуация людей со станции «Проспект Вернадского».

Агентство РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что причиной эвакуации людей стало возгорание в вагоне поезда на станции «Проспект Вернадского».

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