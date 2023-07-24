Движение по Крымскому мосту перекрыли четвертый раз за сутки

Находящихся на досмотре автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В понедельник движение перекрывали утром и днем. Во второй раз автомобили не пускали на мост на протяжении 44 минут.

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная часть сооружения. Погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», передает «Радиоточка НСН».

