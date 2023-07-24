Движение по Крымскому мосту перекрыли четвертый раз за сутки
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за последние сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале о ситуации на переправе.
Находящихся на досмотре автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В понедельник движение перекрывали утром и днем. Во второй раз автомобили не пускали на мост на протяжении 44 минут.
Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная часть сооружения. Погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В московском поселке Первомайское упал беспилотник
- Движение по Крымскому мосту перекрыли четвертый раз за сутки
- Дерипаска подал иск к журналистке Осетинской и правозащитнице Романовой
- Опрос: 83% россиян не могут полноценно заботиться о себе
- В США заявили, что Украина получила все необходимое для контрнаступления
- Вагон электрички загорелся на станции в Подмосковье
- Эксперт перечислил самые подделываемые стройматериалы
- Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»
- В ООН осудили нападения на представителей прессы
- В Приднестровье заявили о попытках вербовки граждан со стороны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru