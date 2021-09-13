Движение на трассе «Таврида» перекрыли из-за ДТП

В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП, в результате чего движение в сторону Керчи было перекрыто, передает ТАСС.

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Подробности ДТП не сообщаются. Авария имела место в районе села Приморское.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения. Уточняется, что движение в сторону Симферополя осуществляется штатно.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:КрымДТП
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