Движение на трассе «Таврида» перекрыли из-за ДТП
13 сентября 202120:43
В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП, в результате чего движение в сторону Керчи было перекрыто, передает ТАСС.
Подробности ДТП не сообщаются. Авария имела место в районе села Приморское.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения. Уточняется, что движение в сторону Симферополя осуществляется штатно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru