В Москве из-за ливня приостановили движение на Филевской линии метро

Движение поездов на Филёвской линии московского метро остановлено для обеспечения безопасности из-за осадков сообщает в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В сообщении говорится, что движение поездов приостановлено между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская», а также на наземном участке между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

Ранее было временно остановлено движение поездов между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской», сообщает RT.

