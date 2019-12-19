Движение на Лубянке перекрыто после стрельбы в приемной ФСБ

Движение автотранспорта перекрыто в центре российской столицы в районе улицы Большая Лубянка. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Автомобилистам предлагают выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее появились сообщения, что в приёмной ФСБ на Любянке произошла стрельба. По некоторым данным, погибли два человека, передает RT.

Вместе с тем, как сообщает РИА ФАН со ссылкой на свои источники, в результате ЧП двое человек ранены, в нападении принимали участие трое. Очевидцы говорят, что некий человек открыл стрельбу из автомата.

В Интернете появилась видеозапись момента стрельбы на Лубянке. На кадрах слышны выстрелы, сообщает Москва 24.







