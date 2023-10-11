Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро полностью восстановили и ввели в график, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, полная предварительная проверка инфраструктуры и подвижного состава метро завершена.
Напомним, утром в среду, 11 октября, два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники». Пострадали пять человек, серьезных травм ни у кого не зафиксировано.
Руководитель Московского метро Виктор Козловский заявил, что причиной столкновения поездов стало неверное решение машиниста, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru