Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили

Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро полностью восстановили и ввели в график, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пассажирка метро рассказала о столкновении поездов на станции «Печатники»

По его словам, полная предварительная проверка инфраструктуры и подвижного состава метро завершена.

Напомним, утром в среду, 11 октября, два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники». Пострадали пять человек, серьезных травм ни у кого не зафиксировано.

Руководитель Московского метро Виктор Козловский заявил, что причиной столкновения поездов стало неверное решение машиниста, напоминает «Радиоточка НСН».

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