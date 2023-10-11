Пассажирка метро рассказала о столкновении поездов на станции «Печатники»

По словам москвички, в момент столкновения она находилась в вагоне. Она отметила, что пассажиры, которые не держались за поручни, «упали и ушиблись».

«Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась. Все быстро выбежали из вагона и побежали в сторону выхода. Полицейские просили всех отойти и для их блага выйти на улицу», — сказала Екатерина.

Ранее руководитель Московского метро Виктор Козловский заявил, что причина столкновения поездов на станции метро «Печатники» стало неверное решение машиниста - была вручную отключена автоматическая система регулирования скорости (АРС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».