Пассажирка метро рассказала о столкновении поездов на станции «Печатники»

Столкновение поездов в московском метро произошло, как только один из составов начал выезжать со станции «Печатники». Об этом Газете.Ru рассказала жительница столицы Екатерина.

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По словам москвички, в момент столкновения она находилась в вагоне. Она отметила, что пассажиры, которые не держались за поручни, «упали и ушиблись».

«Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась. Все быстро выбежали из вагона и побежали в сторону выхода. Полицейские просили всех отойти и для их блага выйти на улицу», — сказала Екатерина.

Ранее руководитель Московского метро Виктор Козловский заявил, что причина столкновения поездов на станции метро «Печатники» стало неверное решение машиниста - была вручную отключена автоматическая система регулирования скорости (АРС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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