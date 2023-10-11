Пассажирка метро рассказала о столкновении поездов на станции «Печатники»
Столкновение поездов в московском метро произошло, как только один из составов начал выезжать со станции «Печатники». Об этом Газете.Ru рассказала жительница столицы Екатерина.
По словам москвички, в момент столкновения она находилась в вагоне. Она отметила, что пассажиры, которые не держались за поручни, «упали и ушиблись».
«Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась. Все быстро выбежали из вагона и побежали в сторону выхода. Полицейские просили всех отойти и для их блага выйти на улицу», — сказала Екатерина.
Ранее руководитель Московского метро Виктор Козловский заявил, что причина столкновения поездов на станции метро «Печатники» стало неверное решение машиниста - была вручную отключена автоматическая система регулирования скорости (АРС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: Темпы индексации тарифов ЖКХ в РФ ощутимо отстают от инфляции
- Путин сообщил о планах соединить газотранспортные системы России
- Единственная электростанция в Газе остановилась из-за нехватки топлива
- При обстреле посёлка в Брянской области сгорели дом и два гаража
- Путин предложил давать субсидии на догазификацию участникам СВО и инвалидам
- Со дна океана подняли обломки «Титана» и останки экипажа
- Грабителя с игрушечным пистолетом арестовали на Кубани
- Новый беспилотник сбит над Белгородской областью
- В МВД России заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
- Тренер «Ростова» Карпин оштрафован на 20 тыс. руб. после матча с «Локомотивом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru