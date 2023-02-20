Движение на Крымском мосту полностью остановили после ДТП с тремя машинами

По данным агентства, авария произошла на Крымском мосту в сторону Керчи.

«Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны», — отметил собеседник ТАСС.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее смертельная авария произошла в Ленинградской области: под Выборгом столкнулись автомобили Saab и Mercedes-Benz. В результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, сообщает телеканал «360».

