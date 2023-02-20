Движение на Крымском мосту полностью остановили после ДТП с тремя машинами
Три легковых автомобиля столкнулись на Крымском мосту, в результате ДТП погибли три человека, движение автотранспорта полностью остановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, авария произошла на Крымском мосту в сторону Керчи.
«Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны», — отметил собеседник ТАСС.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее смертельная авария произошла в Ленинградской области: под Выборгом столкнулись автомобили Saab и Mercedes-Benz. В результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, сообщает телеканал «360».
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