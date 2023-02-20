Движение на Крымском мосту полностью остановили после ДТП с тремя машинами

Три легковых автомобиля столкнулись на Крымском мосту, в результате ДТП погибли три человека, движение автотранспорта полностью остановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Погиб ребенок, двое пострадали: ДТП с фурой под Иркутском

По данным агентства, авария произошла на Крымском мосту в сторону Керчи.

«Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны», — отметил собеседник ТАСС.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее смертельная авария произошла в Ленинградской области: под Выборгом столкнулись автомобили Saab и Mercedes-Benz. В результате погибли четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеДТПКрымский Мост
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