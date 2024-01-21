Движение через Босфор перекрыл либерийский танкер

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов мониторинга судов Vesselfinder и Marinetraffic.

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Пока танкер не отбуксируют в безопасное место, движение судов будет закрыто в обе стороны, сообщили в береговой охране Турции.

Танкер длиной 250 метров оказался в центре движения судов с севера на юг. Около транспортного средства организовали работу двух буксиров и катера береговой охраны.

Уточняется, что либерийское судно направлялось из порта в провинции Стамбул на Черном море в порт Алиага в Измире. По данным Marinetraffic, судно остановилось, глубина его осадки составляет 12,1 метра. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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