Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки
Первое торговое судно, вышедшее из украинского порта, вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.
«Судно ... под названием Joseph Schulte ... в сопровождении судов береговой охраны и капитана-гида, вышло из Черного моря в Босфор в Стамбуле около 06:00», — отмечается в сообщении.
Корабль встанет на якорь в порту Амбарлы.
Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы 16 августа, напоминает Ura.ru. На борту судна находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru