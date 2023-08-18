Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

«Судно ... под названием Joseph Schulte ... в сопровождении судов береговой охраны и капитана-гида, вышло из Черного моря в Босфор в Стамбуле около 06:00», — отмечается в сообщении.

Корабль встанет на якорь в порту Амбарлы.

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы 16 августа, напоминает Ura.ru. На борту судна находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие, пишет RT.

