Двигатель Superjet-100, аварийно севшего в Тюмени, отказал из-за птицы
Попадание птицы вызвало отказ систем двигателя у самолёта Sukhoi Superjet-100, который в результате быв вынужден совершить аварийную посадку в Тюмени. О причине аварийной ситуации сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию авиакомпании «Ямал», которой принадлежит машина.
ЧП случилось, когда авиалайнер выполнял рейс Тюмень – Санкт-Петербург. Экстренная посадка прошла успешно, никто из 80 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.
Минувшим летом из-за попадания птиц в двигатели произошла аварийная посадка самолета Airbus A-321. ЧП случилось 15 августа в аэропорту Жуковского.
Экипаж лайнера, летевшего в Симферополь, сумел посадить машину на кукурузное поле с убранными шасси. Все люди на борту остались живы.
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