Двигатель Superjet-100, аварийно севшего в Тюмени, отказал из-за птицы

1 ноября 201918:41

Попадание птицы вызвало отказ систем двигателя у самолёта Sukhoi Superjet-100, который в результате быв вынужден совершить аварийную посадку в Тюмени. О причине аварийной ситуации сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию авиакомпании «Ямал», которой принадлежит машина.

«Акции надо покупать, когда они падают». Эксперт о продаже в Норвегию самолетов Sukhoi Superjet

ЧП случилось, когда авиалайнер выполнял рейс Тюмень – Санкт-Петербург. Экстренная посадка прошла успешно, никто из 80 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

Минувшим летом из-за попадания птиц в двигатели произошла аварийная посадка самолета Airbus A-321. ЧП случилось 15 августа в аэропорту Жуковского.

Экипаж лайнера, летевшего в Симферополь, сумел посадить машину на кукурузное поле с убранными шасси. Все люди на борту остались живы.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: aviadrive.ru
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100Аварийная ПосадкаТюмень