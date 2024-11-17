Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области
В приграничных районах Курской области уничтожены две авиабомбы, запущенные украинскими войсками. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем официальном Telegram-канале.
Как добавил глава региона, речь идет об управляемых авиационных снарядах. В каких именно районах области были сбиты бомбы, не уточнялось.
О ракетной опасности жителей Курской области предупредили в 16:03 17 ноября. Уже через полчаса губернатор объявил отбой сигнала.
Позднее в тот же день глава региона сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на легковой автомобиль. При детонации беспилотника погибла главный редактор местной районной газеты Юлия Кузнецова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru