Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области

В приграничных районах Курской области уничтожены две авиабомбы, запущенные украинскими войсками. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем официальном Telegram-канале.

Как добавил глава региона, речь идет об управляемых авиационных снарядах. В каких именно районах области были сбиты бомбы, не уточнялось.

Главный редактор районной газеты погибла при атаке ВСУ в Курской области

О ракетной опасности жителей Курской области предупредили в 16:03 17 ноября. Уже через полчаса губернатор объявил отбой сигнала.

Позднее в тот же день глава региона сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на легковой автомобиль. При детонации беспилотника погибла главный редактор местной районной газеты Юлия Кузнецова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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