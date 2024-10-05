Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье

По информации агентства, одна из пострадавших госпитализирована.



Ранее агентство IHA сообщило, что автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля. В результате инцидента пострадали 12 человек.

Ранее тринадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарском округе Чувашии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».