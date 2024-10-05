Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье
Две россиянки пострадали в результате ДТП с туристическими автобусами в районе турецкого курорта Аланья, передает РИА Новости со ссылкой на российское консульство в Анталье.
По информации агентства, одна из пострадавших госпитализирована.
Ранее агентство IHA сообщило, что автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля. В результате инцидента пострадали 12 человек.
Ранее тринадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарском округе Чувашии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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