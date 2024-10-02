В ДТП с автобусом в Бангкоке погибли 22 ребенка
В Таиланде двухэтажный автобус, в котором дети ехали на экскурсию, попал в автоаварию, сообщает телеканал Thai PBS.
В результате автобус загорелся. Погибли 25 человек, из них 22 – дети. Учеников одной из школ провинции Утхайтхани везли на экскурсию в Бангкок.
Из транспортного средства смогли эвакуировать 16 детей и троих взрослых. По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Автобус врезался в металлическое ограждение, после чего у него загорелся топливный бак. Произошел взрыв.
Ранее 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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