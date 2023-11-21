Две машины сгорели на парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве
21 ноября 202319:19
Два стоящих рядом автомобиля сгорели на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован прибывшими на место происшествия огнеборцами.
Отмечается, что эвакуация посетителей ТЦ не потребовалась.
Ранее в Ярославле было возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества после того, как во дворе дома сгорели пять автомобилей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru