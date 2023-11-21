Две машины сгорели на парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве

Два стоящих рядом автомобиля сгорели на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован прибывшими на место происшествия огнеборцами.

Отмечается, что эвакуация посетителей ТЦ не потребовалась.

Ранее в Ярославле было возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества после того, как во дворе дома сгорели пять автомобилей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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