Пожары остаются основной причиной страховых случаев в России

Первое место по сумме страховых выплат по договорам страхования имущества физических лиц в России занимают пожары. На них пришлось почти 53% от общего объема выплат. На втором месте страховые случаи, связанные с повреждением имущества водой, – около 29%. Замыкает тройку анти-рейтинга убытки от противоправных действий третьих лиц, – 5%. Об этом сообщили в компании «Ингосстрах», где проанализировали итоги трёх кварталов текущего года по программам страхования имущества физических лиц.

Как рассказал начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании «Ингосстрах» Николай Цветницкий, страховые случаи отличаются в зависимости от своей локации. Так, риску повреждения водой больше подвержены городские квартиры. В случае с частным жилым сектором наибольшую угрозу представляют пожары. И в том и в другом направлении доля составляет свыше 75% от всех выплат в категории покрытия ущерба по договорам страхования имущества физических лиц.

«Статистика в очередной раз подтверждает, что страховать своё имущество важно, так как страховой полис гарантированно поможет минимизировать убытки и восстановить повреждения. Тем более, что «Ингосстрах» предлагает несколько вариантов страхования имущества физических лиц. Например, клиент может собрать свой собственный полис, добавив те риски, которые посчитает для себя наиболее важными. Также можно воспользоваться, так называемым, коробочным продуктом – без оценки имущества и вызова эксперта. Полис можно оформить как в офисе-продаж, так и онлайн – в приложении IngoMobile или на официальном сайте компании», – напомнил Цветницкий.

По его данным, за девять месяцев 2023 года по договорам страхования имущества физических лиц было выплачено (без учета ипотечного страхования) около 870 млн рублей. Лидерами по выплатам стали: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

