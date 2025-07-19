Две фуры столкнулись в Омской области, погибли двое
19 июля 202517:40
В Омской области столкнулись две фуры, сообщили в МВД региона.
В результате столкновения они загорелись. По предварительным данным, погибли два человека.
Авария произошла в районе 563-го километра автодороги Тюмень - Омск. Движение на этом участке дороги частично перекрыли.
Ранее в Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru