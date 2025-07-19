Две фуры столкнулись в Омской области, погибли двое

В Омской области столкнулись две фуры, сообщили в МВД региона.

Четыре человека погибли в ДТП под Пензой

В результате столкновения они загорелись. По предварительным данным, погибли два человека.

Авария произошла в районе 563-го километра автодороги Тюмень - Омск. Движение на этом участке дороги частично перекрыли.

Ранее в Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД Омской области
ТЕГИ:ПогибшиеОмская ОбластьДТП

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