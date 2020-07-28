Две девушки устроили поножовщину на рынке в Москве

На Вешняковском рынке столицы произошла поножовщина – участницами конфликта стали две девушки. Одна из них несовершеннолетняя, другая – 1992 года рождения, сообщает РЕН ТВ.

28-летняя пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами груди и ладоней. Другая участница стычки получила колото-резаное ранение бедра. Она также была доставлена в больницу.

Полиция завела дело о поножовщине храме в Москве

Между тем, в декабре прошлого года пассажирка столичного метро пырнула ножом другую женщину. При попытке скрыться, злоумышленницу сумел задержать курсант Московского университета МВД. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, случилось это в вагоне поезда на центральной станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии.

Зачинщица поножовщины выскочила из вагона, однако учащийся университета догнал её и задержал, отмечает Газета.ру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Раненая женщина обратилась за помощью в медпункт подземки.

Руководство полицейского вуза предполагает поощрить находчивого курсанта. Мотивы поножовщины сейчас устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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