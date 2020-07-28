Две девушки устроили поножовщину на рынке в Москве

На Вешняковском рынке столицы произошла поножовщина – участницами конфликта стали две девушки. Одна из них несовершеннолетняя, другая – 1992 года рождения, сообщает РЕН ТВ.

28-летняя пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами груди и ладоней. Другая участница стычки получила колото-резаное ранение бедра. Она также была доставлена в больницу.