Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве

Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» попали под поезд в Москве, пытаясь запрыгнуть в него, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В материале уточняется, что девушкам было 19 и 20 лет.

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По данным правоохранителей, рано утром 8 декабря девушки шли вдоль железнодорожных путей и, увидев приближающийся поезд, попытались запрыгнуть в него, однако не успели.

«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде» , – сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что актер Евгений Воловенко устроил дебош на борту самолета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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