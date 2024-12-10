Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» попали под поезд в Москве, пытаясь запрыгнуть в него, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В материале уточняется, что девушкам было 19 и 20 лет.
По данным правоохранителей, рано утром 8 декабря девушки шли вдоль железнодорожных путей и, увидев приближающийся поезд, попытались запрыгнуть в него, однако не успели.
«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде» , – сказала собеседница агентства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru