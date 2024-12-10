Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве

Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» попали под поезд в Москве, пытаясь запрыгнуть в него, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В материале уточняется, что девушкам было 19 и 20 лет.