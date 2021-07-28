Дважды перенесшая ковид пенсионерка покончила с собой
28 июля 202110:43
В деревне Ознобишино 81-летняя россиянка, которая дважды переболела коронавирусом, покончила с собой, сообщил «Московский комсомолец».
Тело пенсионерки нашли утром 27 июля. По словам ее дочери, женщина перенесла ковид с осложнениями и после этого дважды пыталась совершить самоубийство.
Ранее сообщалось, что в больнице Новосибирска 73-летний мужчина с коронавирусом совершил самоубийство. Он находился в больнице 12 дней с двусторонней пневмонией и отечным бронхитом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru