Дважды перенесшая ковид пенсионерка покончила с собой

Тело пенсионерки нашли утром 27 июля. По словам ее дочери, женщина перенесла ковид с осложнениями и после этого дважды пыталась совершить самоубийство.

Ранее сообщалось, что в больнице Новосибирска 73-летний мужчина с коронавирусом совершил самоубийство. Он находился в больнице 12 дней с двусторонней пневмонией и отечным бронхитом.

