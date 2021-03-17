Чеченский министр требует закрыть «Новую газету»
Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в своём Instagram обвинил «Новую газету» в распространении фейков и потребовал закрыть издание.
По словам Дудаева, волну возмущения у населения республики вызвала статья «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей».
«Под видом «правдивого разоблачения» это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов», - отметил министр.
Дудаев добавил, что жители республики требуют «принять меры в рамках российского и международного права», дабы прекратить «откровенно враждебную деятельность» «Новой газеты» по отношению к чеченскому народу, сообщает Ura.ru.
Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, в котором экс-силовик рассказал, что главу Чечни Рамзана Кадырова на выездах в горы охраняют до двух тысяч сотрудников СОБР «Терек», ОМОН, полка ППС и районных отделов МВД.
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