Чеченский министр требует закрыть «Новую газету»

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в своём Instagram обвинил «Новую газету» в распространении фейков и потребовал закрыть издание.

По словам Дудаева, волну возмущения у населения республики вызвала статья «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей».

«Под видом «правдивого разоблачения» это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов», - отметил министр.

Дудаев добавил, что жители республики требуют «принять меры в рамках российского и международного права», дабы прекратить «откровенно враждебную деятельность» «Новой газеты» по отношению к чеченскому народу, сообщает Ura.ru.

Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, в котором экс-силовик рассказал, что главу Чечни Рамзана Кадырова на выездах в горы охраняют до двух тысяч сотрудников СОБР «Терек», ОМОН, полка ППС и районных отделов МВД.

