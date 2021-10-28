Два трамвая столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

Как минимум 13 человек пострадали в ДТП с двумя трамваями в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Петербургу.

Столкновение произошло в 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. При этом причины аварии не установлены.

По предварительным данным, пострадало 13 пассажиров транспортного средства. Им оказана медицинская помощь.

Ранее в Волгограде кондуктор высадила девочку-инвалида из трамвая. Ее действия проверят следователи.

