Два трамвая столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

Как минимум 13 человек пострадали в ДТП с двумя трамваями в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Петербургу.

Столкновение произошло в 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. При этом причины аварии не установлены.

По предварительным данным, пострадало 13 пассажиров транспортного средства. Им оказана медицинская помощь.

Ранее в Волгограде кондуктор высадила девочку-инвалида из трамвая. Ее действия проверят следователи.

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ФОТО: Организаторы конкурса "Лучший водитель трамвая"
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