Два трамвая столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие
Как минимум 13 человек пострадали в ДТП с двумя трамваями в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Петербургу.
Столкновение произошло в 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. При этом причины аварии не установлены.
По предварительным данным, пострадало 13 пассажиров транспортного средства. Им оказана медицинская помощь.
Ранее в Волгограде кондуктор высадила девочку-инвалида из трамвая. Ее действия проверят следователи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru