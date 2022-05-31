Два теплохода столкнулись в Петербурге на реке Мойке
Водное ДТП произошло в Санкт-Петербурге на реке Мойке, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Северной столицы.
По данным ведомства, инцидент произошёл 30 мая, на выходе из Крюкова канала столкнулись теплоходы «Андруши» и «Прометей».
«Пострадавших и травмированных нет, разлива нефтепродуктов не имеется. Транспортная прокуратура проводит проверку, при наличии оснований будут приняты меры», - добавили в пресс-службе.
Ранее два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции, сообщает RT.
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