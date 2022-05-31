Два теплохода столкнулись в Петербурге на реке Мойке

По данным ведомства, инцидент произошёл 30 мая, на выходе из Крюкова канала столкнулись теплоходы «Андруши» и «Прометей».

«Пострадавших и травмированных нет, разлива нефтепродуктов не имеется. Транспортная прокуратура проводит проверку, при наличии оснований будут приняты меры», - добавили в пресс-службе.

Ранее два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции, сообщает RT.

