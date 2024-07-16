Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
16 июля 202417:57
Два сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Херсонской области, сообщили в ведомстве.
По сообщению ведомства, огнеборцы тушили лесополосу в Новой Каховке. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник.
Обоих пострадавших доставили в больницу.
Ранее духовная делегация Татарстана оказалась под обстрелом ВСУ в зоне проведения спецоперации, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru