Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

Два сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Херсонской области, сообщили в ведомстве.

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По сообщению ведомства, огнеборцы тушили лесополосу в Новой Каховке. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник.

Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ранее духовная делегация Татарстана оказалась под обстрелом ВСУ в зоне проведения спецоперации, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / МЧС России
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