Два сотрудника администрации города Каменка-Днепровская ранены при атаке ВСУ

Украинская сторона атаковала беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области

По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали двое сотрудников администрации.

Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу с легкими ранениями.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеУкраинаВСУОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры