Два сотрудника администрации города Каменка-Днепровская ранены при атаке ВСУ
14 мая 202514:10
Украинская сторона атаковала беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали двое сотрудников администрации.
Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу с легкими ранениями.
Ранее ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru