Два склада загорелись в промзоне в Петербурге

Пожар произошел на двух складах в промзоне на улице Кубинской в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

О возгорании стало известно в 06:24 мск. Огонь охватил около 2 000 квадратных метров площади, пожару присвоили второй номер сложности.

В 07:43 по московскому времени пожарным удалось локализовать возгорание и снять угрозу распространения огня. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций на месте инцидента. В тушении задействованы более 70 человек и 17 единиц техники.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарСанкт-Петербург
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