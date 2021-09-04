Два склада загорелись в промзоне в Петербурге
Пожар произошел на двух складах в промзоне на улице Кубинской в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
О возгорании стало известно в 06:24 мск. Огонь охватил около 2 000 квадратных метров площади, пожару присвоили второй номер сложности.
В 07:43 по московскому времени пожарным удалось локализовать возгорание и снять угрозу распространения огня. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций на месте инцидента. В тушении задействованы более 70 человек и 17 единиц техники.
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