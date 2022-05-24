Два школьника погибли при стрельбе в школе в США
24 мая 202223:38
Два школьника стали жертвами стрельбы в начальной школе в США. Об этом сообщает телеканал ABC.
Стрельба произошла в городе Ювалд (штат Техас). Не менее 10 человек ранены.
По данным телеканала, стрелявший был задержан через час после происшествия. Других подробностей не приводится.
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24 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru