Два школьника погибли при стрельбе в школе в США

Два школьника стали жертвами стрельбы в начальной школе в США. Об этом сообщает телеканал ABC.

СМИ сообщили о стрельбе в школе в немецком Бремерхафене

Стрельба произошла в городе Ювалд (штат Техас). Не менее 10 человек ранены.

По данным телеканала, стрелявший был задержан через час после происшествия. Других подробностей не приводится.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры