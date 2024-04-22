Два самолета Utair едва не столкнулись на посадочной полосе во «Внуково»

Уточняется, что 22 апреля летевший из Грозного Boeing 737-800 готовился к посадке в Москве. Перед ним на полосу выкатился Boeing 767-200 авиакомпании Utair, вылетавший в Душанбе. Экипаж следовавшего из Грозного самолёта прервал заход на посадку и ушёл на второй круг.

В компании Utair указали, что экипаж воздушного судна, вылетавшего в Душанбе, не услышал сигнал диспетчера, так как его заблокировало другое авиасудно.

В итоге после его вылета самолёт, следовавший из Грозного произвёл посадку в штатном режиме.

Ранее «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации (подчиняется Росавиации) изменили схемы посадки самолетов в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».