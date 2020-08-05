Два самолета-разведчика США перехвачены над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что нарушения американскими самолетами российской границы не было. Су-27 после того, как самолеты США отдалились от границы РФ, вернулся на аэродром базирования.
За последние несколько недель российские военные не менее 4 раз направляли истребители на перехват американских самолетов у границ РФ. Как заявил Интерфаксу, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции со стороны России.
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