Два самолета-разведчика США перехвачены над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

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Отмечается, что нарушения американскими самолетами российской границы не было. Су-27 после того, как самолеты США отдалились от границы РФ, вернулся на аэродром базирования.

За последние несколько недель российские военные не менее 4 раз направляли истребители на перехват американских самолетов у границ РФ. Как заявил Интерфаксу, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции со стороны России.

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ТЕГИ:СШАСу-27
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