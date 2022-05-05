Два самолета не смогли приземлиться из-за тумана в Перми

Согласно данным, размещенным на онлайн-табло пермского аэропорта, задержаны четыре рейса на прилет: два из Екатеринбурга, один из Москвы и Питера. А также два на вылет: в Москву и Санкт-Петербург. При этом в пресс-службе Большого Савино рассказали о задержке только двух рейсов, летевших из этих городов. По данным источника, из-за густого тумана их направили на запасной аэродром в Екатеринбурге.

Сообщается, что из-за недостаточной видимости рейсы ДР 570 в Санкт-Петербург, ДР 434 (Внуково) и СУ 1395 (Шереметьево) в Москву также отправлены с задержками.