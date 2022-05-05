Два самолета не смогли приземлиться из-за тумана в Перми

В Перми два самолета не смогли приземлиться из-за тумана. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Отмечается, что утром 5 мая в городском аэропорту не принимали воздушные судна, их перенаправляли в Екатеринбург. В общей сложности задержка рейсов составила четыре-пять часов.

В пресс-службе аэропорта подтвердили эту информацию.

В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

Согласно данным, размещенным на онлайн-табло пермского аэропорта, задержаны четыре рейса на прилет: два из Екатеринбурга, один из Москвы и Питера. А также два на вылет: в Москву и Санкт-Петербург. При этом в пресс-службе Большого Савино рассказали о задержке только двух рейсов, летевших из этих городов. По данным источника, из-за густого тумана их направили на запасной аэродром в Екатеринбурге.

Сообщается, что из-за недостаточной видимости рейсы ДР 570 в Санкт-Петербург, ДР 434 (Внуково) и СУ 1395 (Шереметьево) в Москву также отправлены с задержками.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыЗадержка РейсовАэропортТуманПермь
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