Два ребенка погибли при взрыве на севере Сирии

На севере Сирии произошел взрыв, жертвами которого стали двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

Также три человека получили ранения. Взрыв прогремел в городе Рас-эль-Айн. Отмечается, что взорвался автомобиль, который был заминирован.

В Рас-эль-Айне, как пишет агентство, находятся военные Турции и сотрудничающие с ними силы сирийской оппозиции.

Ранее в конце мая сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны совместно с министерством иностранных дел договориться с Сирией о расширении аваибаз в этой стране.

