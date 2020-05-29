Россия расширит свои авиабазы в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны совместно с министерством иностранных дел договориться с Сирией о расширении аваибаз в этой стране. По достижении согласия Дамаска будет подписан соответствующий протокол к соглашению о размещении в этой стране авиационной группировки, который оговаривает передачу российской стороне дополнительного недвижимого имущества и акватории.

Распоряжение главы государства появилось на портале нормативных документов. Протокол от имени Москвы будет подписан оборонным ведомством, ему разрешено вносить в его проект непринципиальные изменения с согласия российского кабинета министров, передает ТАСС.

Ранее Москва и Дамаск подписали соглашение на 49 лет о размещении авиагруппы воздушно-космических сил России на аэродроме Хмеймим. Документ предусматривает передачу российской стороне участка на аэродроме, а также объекты недвижимости, которые там находятся. Плата за аренду не предусмотрена.

