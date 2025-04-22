Два поселка эвакуируют после взрыва во Владимирской области
После взрыва во Владимирской области начали эвакуацию жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Киржачского района.
Уточняется, что речь идёт о населённых пунктах Барсово и Мирный.
«Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие», - говорится в сообщении.
В официальном приложении МЧС РФ указано, что на территории Киржачского района объявлена чрезвычайная ситуация.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал дождаться проверенных официальных данных о происшествии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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