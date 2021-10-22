Два полицейских ранены в результате стрельбы во Флориде
22 октября 202123:47
Стрельба произошла в американском городе Дорал (штат Флорида), в результате чего пострадали два полицейских. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что стрелявший мужчина был убит ответным огнем.
Оба раненых полицейских доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Мотивы стрелявшего и обстоятельства стрельбы не уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru