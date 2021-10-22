Два полицейских ранены в результате стрельбы во Флориде

Стрельба произошла в американском городе Дорал (штат Флорида), в результате чего пострадали два полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что стрелявший мужчина был убит ответным огнем.

Оба раненых полицейских доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Мотивы стрелявшего и обстоятельства стрельбы не уточняются.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПолицияСША
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