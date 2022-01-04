Два пилота погибли при крушении вертолета ВВС Израиля

Два человека погибли при крушении вертолета ВВС Израиля у побережья города Хайфа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

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«Двое офицеров армии Израиля погибли, еще один получил ранения средней степени тяжести при крушении вертолета ВМС в Средиземное море у берегов Хайфы во время тренировочного полета», — отмечается в сообщении.

Как сообщает издание Kan со ссылкой на бригадного генерала Амира Лазара, вертолет участвовал в совместной тренировке ВВС и ВМФ. Воздушное судно взлетело около 20:00 (21:00 мск) в понедельник и упало в море примерно через час, пишут Известия. Еще через час после крушения водолазы нашли тела двоих членов экипажа и транспортировали в госпиталь, где медики констатировали смерть пилотов.

Выживший при крушении пилот был доставлен в отделение интенсивной терапии, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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