Два пилота погибли при крушении вертолета ВВС Израиля

«Двое офицеров армии Израиля погибли, еще один получил ранения средней степени тяжести при крушении вертолета ВМС в Средиземное море у берегов Хайфы во время тренировочного полета», — отмечается в сообщении.

Как сообщает издание Kan со ссылкой на бригадного генерала Амира Лазара, вертолет участвовал в совместной тренировке ВВС и ВМФ. Воздушное судно взлетело около 20:00 (21:00 мск) в понедельник и упало в море примерно через час, пишут Известия. Еще через час после крушения водолазы нашли тела двоих членов экипажа и транспортировали в госпиталь, где медики констатировали смерть пилотов.

Выживший при крушении пилот был доставлен в отделение интенсивной терапии, отмечает РИА ФАН.

