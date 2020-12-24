Два пассажира такси погибли в аварии в Татарстане
24 декабря 202020:24
Два пассажира такси погибли при столкновении машины с другим легковым автомобилем в Татарстане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную полицию.
Уточняется, что авария произошла на трассе Казань-Оренбург. Еще два человека были с травмами доставлены в больницу.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель такси при повороте налево не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- СМИ: Во Внуково пьяный пассажир избил бортпроводника
- Рубль ускорил рост к бивалютной корзине в преддверии Рождества
- Гинцбург: Побочные эффекты от «Спутника V» выявлены у 15% вакцинированных
- Росавиация получит более 4 млрд рублей на субсидирование полётов
- Медучреждения России усилят работу в новогодние праздники
24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru