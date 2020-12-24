Два пассажира такси погибли в аварии в Татарстане

Уточняется, что авария произошла на трассе Казань-Оренбург. Еще два человека были с травмами доставлены в больницу.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель такси при повороте налево не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю.

