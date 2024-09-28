Два мирных жителя ранены в Херсонской области
Два жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов с украинской стороны, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ выпустили на населенным пунктам региона свыше 40 снарядов. Так, обстрелу подверглись Каховка, Новая Каховка, Алешки, Любимовка, Песчаное, Райское, Солонцы и другие.
Один мужчина пострадал в Алешках, второй - в Райском. Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru