Два горняка погибли при взрыве в шахте в Кузбассе

Взрыв произошел в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, в результате погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, обвал в шахте произошел после землятресения. Тела рабочих уже обнаружены.

Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, причиной происшествия стало сейсмическое событие в 5 км от Междуреченска, на момент обрушения в шахте находились 189 человек.

