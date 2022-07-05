Два горняка погибли при взрыве в шахте в Кузбассе
Взрыв произошел в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, в результате погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, обвал в шахте произошел после землятресения. Тела рабочих уже обнаружены.
Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, причиной происшествия стало сейсмическое событие в 5 км от Междуреченска, на момент обрушения в шахте находились 189 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков
- Прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив может быть запущен до конца года
- Два горняка погибли при взрыве в шахте в Кузбассе
- Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана
- Украинка Марина Вязовская получила престижную медаль Филдса
- Путин подписал указ о репатриации валюты
- Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде
- Песков: Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
- Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины
- Власти увеличили минимальный размер ипотеки для IT-специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru